ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、男子は、昨年の世界選手権を制した２０歳のＩＳＳＩＮ（本名・菱川一心）が初優勝した。

日本人の優勝は２０２０年のＳｈｉｇｅｋｉｘ（本名・半井重幸）以来。女子はＲＩＫＯ（本名・津波古(つはこ)梨心(りこ)）が優勝していて、史上初の日本人男女の同時優勝となった。

決勝は同じチームに所属するｈａｒｕｔｏ（本名・米沢脩斗（はると））と対戦。感情を前面に出したバトルで、音に合わせながらも大技を連発して優勝を果たした。

優勝が決まった瞬間、ｈａｒｕｔｏの肩を抱き、健闘をたたえ合うと「マジで楽しかったです。来年の大会も優勝しに行くから」と早くも、連覇に向けて意欲を口にした。

この大会は、２００４年に始まり今回が２２回目。１８年に男女が別々に戦う競技方式に変更された。今大会には、世界各国から男女各１６人が出場した。

ビッグマウスでなく有言実行に

ブレイキンのダンサーは大抵、話が上手だ。ダンスで自分を表現することに慣れているからなのか、自分の考えをよどみなく、理路整然と語る。そんなダンサーの中でも、ＩＳＳＩＮのそれは群を抜いている。

「俺がやりたいことは一回限りの優勝じゃない。ＢＣ Ｏｎｅの優勝回数の記録をパパッと塗り替えたいんすよ」「今回は日本開催だから、誰にも（優勝は）取らせないよ」

大会前のインタビュー。「優勝経験ゼロ」のＩＳＳＩＮは、こう言い放った。とんでもないビッグマウスだが、世界王者は今大会でも実力を証明した。

「今までのＢＣ Ｏｎｅは（ファンの）印象に残ることを考えていたが、今回は優勝まで『かまし続けること』を意識して練習してきた」と言う通り、１回戦からの４試合、常にハイクオリティなダンスを見せ続けた。

初戦はパワームーブで相手ににじり寄ると、「猫だまし」のように相手の顔面近くで手を打つ場面を見せた。かと思えば、その後の試合では、華麗なフットワークや、楽曲のギターパートに合わせてフリをぴたりと「ハメ」るミュージカリティの高さも見せ、懐の深さもアピールした。

大会前にはＳｈｉｇｅｋｉｘについて「彼は時代を作ったわけじゃない。ただ勝っているだけ。みんなが見ているところで倒せることほど気持ち良いことはない」と息巻いたＩＳＳＩＮ。準決勝での直接対決では、オリジナリティーあふれるムーブで、疲れが見えたＳｈｉｇｅｋｉｘを撃破した。

初優勝直後に、男子では誰も成し遂げていない連覇を宣言したＩＳＳＩＮ。その饒舌（じょうぜつ）ぶりを指す言葉は「ビッグマウス」から「有言実行」へと変わった。