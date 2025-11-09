明石家さんま（70）の座長公演「国ぁ宝」（こくほう）〜ジュェラシックパーク ワールドシリーズ第7戦〜が9日、東京・IMM THEATERで千秋楽を迎えた。

昨年に同所で開催した座長公演「笑輪の笑い Born ready達」に続く新作公演。幕が上がると、タイトルの通り舞台には映画「ジュラシック・パーク」を思わせるジャングル風のセットが。そこに並んだ9つの巨大な卵。その卵が次々と割れ、中から恐竜のヒナの衣装に身を包んださんまら出演者が登場した。

この演出に、客席でからは大歓声。オープニングでは、古希を迎えたさんまが語る「70歳ならでは」のエピソードトークや、笑福亭松之助師匠との思い出話を展開し会場を爆笑で包んだ。

タイトルにちなんだ演出は続き、ジミー大西（61）は吉沢亮（31）、ウド鈴木（55）は横浜流星（29）と映画「国宝」の出演俳優に扮（ふん）したという設定でトークや漫才を展開。さんまから次々と繰り出される高速の無茶ぶりに、ジミーとウドが限界を超えて応戦する姿に、会場からはは終始爆笑が起こった。

古希を迎えてなお、笑いへの情熱を燃やし続けるさんまの新作公演は、大成功のうちに幕を閉じた。