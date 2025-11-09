前日に出会ったばかりの男女6人が、ジャグジーで混浴。「ミスインターナショナル2016」準グランプリ、「ミスユニバース2017」トップ11の記録を持つスタイル抜群のサヤカの水着姿に注目が集まった。

【映像】ミスインターナショナル美女のスゴすぎる水着姿

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

“お試し破局”をしたメンバーたちは、2組に分かれ、元恋人がいない環境で共同生活をスタートさせた。共同生活を送る“House”は海に面しており、屋上にはジャグジーも。2日目の朝、一方のチームのメンバーたちは、ジャグジーパーティーを楽しんだ。女性陣がバスローブを脱ぐと、美しい水着姿があらわになり、スタジオの陣内は「これちょっとくるね！」と大興奮。高身長のサヤカ（34歳／フィットネストレーナー）は、鮮やかな緑のビキニを身にまとい、抜群のスタイルを披露していた。

男性陣の中で注目を集めたのが、体を動かすことが趣味だというタカマサ（31歳／コンサルタント）。鍛え上げられたムキムキの筋肉に歓声が上がり、スタジオの陣内も「タカマサえぐいな！」と驚きの声。いっぽう前田は、初登場シーンでタカマサが「推し」だと話していたものの、筋骨隆々のボディに「やだー！」と笑いながらドン引きしていた。

その後、メンバーたちは海をバックに写真撮影。タカマサは隣にいたサヤカの肩に腕を回すという、大胆な行動に出た。なお、この刺激的な写真はインスタグラムに投稿され、別チームの元恋人たちも目にすることになる。スタジオの藤田は「元カレ元カノの気持ちになっちゃう」と元恋人たちの心境を想像し、複雑そうな表情を見せていた。