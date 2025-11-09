陣内智則が、自身は嫉妬しないと思っていたにもかかわらず、過去に後輩芸人と元彼女との間で起きたある出来事について、今でも嫉妬し続けていることを明かした。

【映像】陣内が嫉妬したイケメン後輩芸人

11月9日（日）夜9時よりABEMAで放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもとで“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。本シーズンは2年ぶりの5シーズン目として舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が務める。

スタジオトークで前田から嫉妬するか尋ねられた陣内は、自身について「俺はしないと思ってたのよ」と述べた。しかし、唯一嫉妬した経験として、「すごい覚えてんのが…」とあるエピソードを告白。それは、当時付き合っていた彼女と後輩芸人を交えて花火か何かをしていた時の出来事だ。その時、後輩が飲んでいたビールを、彼女が「ちょっと私も飲みたい」と言ってパッと取って飲んでしまった（関節キス）のだという。

陣内は、後輩は悪くないことは分かりつつ、「これは俺、誰にどう言うたらええの？」とモヤモヤし、この怒りを誰にぶつけていいのか分からない状態になったと告白。陣内は、その出来事について「ずっと覚えてる。ずっと嫉妬したまま」と明かしスタジオの爆笑を誘っていた。

しかも、その後輩はチュートリアルの徳井（義実）であったため、「余計に徳井やからか？」とも思ったという。陣内は徳井本人にも「あの時お前のビール飲んでたぞ」と後日伝えたといい、徳井も「僕もちょっと気使ったんですけど」とその当時返答していたのを覚えていると明かしていた。