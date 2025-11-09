アイドルグループ「Ａｐｐａｒｅ！（あっぱれ）」が８日、東京・Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＷＥＳＴで、新メンバーお披露目公演を開催した。

グループには１０月初旬まで、ＡＢＥＭＡで放送された新メンバーオーディション密着番組「Ｔｈｅ Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ〜全力は、伝染する〜」で先月合格が発表された北野あむ、森川なつ、坂本りさが加入。この日が、既存メンバー６名と新メンバー３名の計９名による新体制での初公演となった。

紫色担当の北野は「今は必死に食らいついていますが、早く『Ａｐｐａｒｅ！』にとって、プラスになる風を吹かせられるように、精いっぱい頑張ります」と、オレンジ色担当の森川は「『Ａｐｐａｒｅ！』の一員として、最年少らしく、たくさんの人から愛される存在になりたいです」とコメントを寄せた。

水色担当の坂本は、前髪が汗でなくなるので研究中だといい「夢の横浜アリーナに向けて、自分の今を超えた力を発揮して一緒に叶えたいです」と意気込んだ。



また、新曲「きにしないっ！」を初披露。失敗しても気にしないでいこうという前向きな楽曲で新たなスタートを切った。