◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）

横浜ＦＭが敵地で３位の京都に３―０で勝利し、今季初の３連勝で残留を決めた。

前半３５分にクルークスの右ＣＫを谷村が頭で合わせて先制。後半２７分にＭＦ天野が追加点を奪い、終了間際には植中が３試合連続ゴール。初の３連勝で１６位にも浮上し、今季の最大の目標を達成した。

主将のＭＦ喜田拓也は、試合終了と同時に涙を流した。クラブ初の最下位、ワースト７連敗＆１１戦未勝利、クラブ初のシーズン２度の監督交代…多くの困難に直面したシーズンで何とか残留を達成し「長かったですし、苦しかったなと思います」と心境を明かした。

それだけの重圧を背負ってきた。鹿島とともに唯一Ｊ２降格経験のない名門一筋でプレーし、主将として先頭に立って戦ってきた。負けた時も、その責任を一身に背負ってきた苦悩は計り知れない。だからこそ、試合後は一言、一言かみしめるように「残留達成したくらいで涙を見せるなと、自分でも思うんですけど…でも、本当に毎日が戦いだったし、このクラブのためにピッチ内外で戦わないといけないことが本当に多くて。それだけ懸けてきた自負もあるし、大きなものを背負ってきた自負もある。もちろん満足とはほど遠い。ただ、どれだけの人がマリノスを愛しているか、シーズン通して改めてこのクラブの価値を感じてきて、最後何を示せるかというと、伝統や歴史を死にものぐるいで守ることが必要なことだった。文字通り自分の全てをなげうったので」と、思いを言葉に乗せた。

もちろん仲間への感謝も忘れない。支えてくれる人たちがいたからこそ、困難を乗り越えられたことも強調した。

「一つ伝えたいのは僕ひとりが頑張ったわけではなく、本当に多くの仲間が助けてくれましたし、偉大なＯＢの方たち、かつて一緒に戦ったチームメート、今のチームメート、スタッフもそうですね。本当にクラブに関わる全ての人がチームを選手を助けてくれた。その感謝が一番大きかったですね。選手もスタッフも終わってから、ありがとう、という言葉をかけてくれたんですけど、お礼を言わないといけないのは僕の方。これだけの状況の中、絶対に逃げないで頑張ってこられたのはみんながいたから」

それでも、最大勝ち点差「１０」を巻き返しての残留達成は、絶対的なリーダーがいたからこそ。試合終了直後、ゴール裏サポーターから鳴り響いた「喜田コール」はその証明だった。