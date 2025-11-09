パリ在住のフリーアナウンサー・雨宮塔子（54）が9日、自身のインスタグラムを更新。元TBSでフリーアナウンサーの進藤晶子（54）とのツーショットを公開した。

「夜に一緒にお酒を飲むのはかな〜り久しぶりのまちゃこと」とつづり、進藤アナとのツーショットを公開。「まちゃこがお勧めしてくれたレストランで、これまた開店から閉店までのパターン。懐かしい話からお互いの近況報告まで話が止まらず、レストランを出た後も夜の街を散歩しながらまたおしゃべり」と食事を楽しみつつ、しゃべり倒したことを振り返った。

「この笑顔を間近で見ていると、つられてこちらも自然と笑顔になっているという、そんな笑顔の持ち主です。伝わるかな？」とし、1年後輩の進藤アナについてつづった。

ハッシュタグでは「いま気がついたけど」「肉料理の写真撮り忘れてるし」「かつて酒豪と言われたこともある」「うちらですが」「お互いそれなりに」「昔より弱くなったわけで」「そんなお互いの発見も」「なんかしみじみで」などと付け加えた。

フォロワーからは「お二人よく似てます」「美人さん2人」「笑顔がステキ」などの声が寄せられた。