「雰囲気似てる」朝日奈央、実妹とおそろいディズニーを満喫！ 「優しいお姉ちゃん」「美人姉妹」
タレントの朝日奈央さんは11月6日、自身のInstagramを更新。実妹と東京ディズニーリゾートを満喫する姿を披露しました。
【写真】朝日奈央、実妹とおそろいディズニーを満喫！
この投稿にコメントでは「美人姉妹」「妹さんも絶対美人さんそう」「2人ともかわいいです」「優しいお姉ちゃん」「雰囲気似てる」との声が寄せられています。
この投稿での姉妹ツーショットにも「顎が似てる!!」「髪型お揃いなんだね」「髪型お揃い？？ 可愛い」などのほか、「朝日ファミリー想像しただけでしあわせ家族よな」「奈央ちゃんの家族愛が伝わる素敵なエピソード」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】朝日奈央、実妹とおそろいディズニーを満喫！
「美人姉妹」「雰囲気似てる」朝日さんは「妹のお誕生日ディズニー 初めて2人で行きました 事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」とつづり、5枚の写真を投稿。誕生日を迎えたという妹と同じヘアスタイル、黒いシャツにサングラス姿で姉妹ツーショットを披露しています。当日はあいにくの雨だったようですが、朝日さんは「2人できゃっきゃしながら乗り物乗ったり写真撮ったり、雨を忘れてしまう程楽しかったです」と続け、初めて2人で訪れた同パークを満喫できたようです。
家族みんなで誕生日を祝う様子も同日の別投稿では、姉妹でのディズニーシーを満喫したあと、「私の家に来たら家族みんなが集合しているというサプライズ みんなでソワソワしながら計画を進めていたんだけど、それさえも楽しかった。笑」とつづり、自宅に家族が集合し、妹の誕生日を皆でお祝いした様子を披露しています。
この投稿での姉妹ツーショットにも「顎が似てる!!」「髪型お揃いなんだね」「髪型お揃い？？ 可愛い」などのほか、「朝日ファミリー想像しただけでしあわせ家族よな」「奈央ちゃんの家族愛が伝わる素敵なエピソード」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)