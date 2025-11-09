『ウルトラマン』シリーズを生み出し、“特撮の神様”と呼ばれる円谷英二さんが、視覚効果（VFX）の国際的な団体・VESの『Half of Fame（殿堂入り）』に、日本人として初めて選出。日本時間の8日にアメリカ・ロサンゼルスで表彰式が行われました。

今回、円谷さんが選出されたVES（Visual Effects Society）の『Half of Fame（殿堂入り）』は、VFX業界に永続的な影響を与えた偉大なパイオニアたちを称える生涯功労賞。過去には、ウォルト・ディズニーや、映画『2001年宇宙の旅』などで知られるスタンリー・キューブリックたちが名を連ねてきました。

■表彰式にはウルトラマン&バルタン星人

そして、今回日本人として初めて選出されたのが、1970年に68歳で亡くなった円谷英二さん。様々な特撮技術を考案し、1954年公開の『ゴジラ』など数々の名作で特撮を担当。その後円谷特技プロダクション（現:円谷プロダクション）を設立すると、『ウルトラマン』シリーズを立ち上げるなど、“特撮の神様”と呼ばれています。

表彰式には、円谷プロダクション・代表取締役社長の永竹正幸さんが登壇。すると、会場には突然バルタン星人が登場。さらにウルトラマンも姿をあらわし、会場で戦いが繰り広げられるひと幕も。ウルトラマンが必殺技であるスペシウム光線でバルタン星人を退けると、ステージ中央でウルトラマンと永竹社長ががっちり握手。会場からは大きな歓声と拍手が沸き起こりました。

■山崎貴監督が祝福コメント「実物に見せようとするという努力は参考にしている」

永竹社長はスピーチで「今回の殿堂入りは、円谷英二の功績を、単に技術的な面にとどまらず、国境や時代を超えて未来のクリエイターたちに影響を与え続ける普遍的なインスピレーションの源泉として位置づけ、称えるものです」とコメントしました。

一方、今回の受賞を受けて、映画『ゴジラ-1.0』のメガホンをとった山崎貴監督が祝福のコメントを発表。山崎監督は円谷さんから学んだことについて「やはり“本物に見えること”ですね。それは光の当て方であったり、アングルであったり、いろんな技法において、どうやって本物に見せようとするかをとても意識していたと思います。特撮で作りながらも実物に見せようとするという努力はものすごく参考にしていますし、今のやり方でそれができるようにするにはどうしたらいいか、常々考えています」と大きな影響を受けたことを明かしました。