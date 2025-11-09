８日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜・深夜０時５０分）に、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４９）の妻で“サウナ界の女神”と言われるサウナ通の女優・清水みさと（３３）が出演。高橋とのなれそめなどを明かした。

出会いのきっかけは共通の知り合いだった俳優・佐藤貴史。ＢＳ朝日の「サウナを愛でたい」の再現ＶＴＲで、清水と佐藤が夫婦役で出演。ＮＨＫ Ｅテレ「みいつけた！」で声優をつとめる高橋と佐藤が長く共演していたことから、佐藤から「茂雄とみさと、合うと思うんだよ、どう？」と言われたという。

佐藤とは以前、舞台でも共演しており知り合いだった清水。「たまたま都内に男女一緒に入れるサウナができて、佐藤さんが行こうよって計画してくださって。初めましてがもう汗だくだったっていう」と語った。

これを聞いた番組レギュラーの松岡昌宏は「サウナお見合いですよね」、お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の大吉は、高橋が出演している番組にからめて「『みいつけた！』てそういうこと？」と盛り上がった。

大吉から「アプローチ的なものは高橋くんから？」と問われると「そうですね。すごくアタックされて。マメに連絡くれて、気づいたら」と清水。

松岡が「いいなあ。よっぽど好きだったんですね」と返すと、清水は「ありがたいです、ほんとに」と返答。この返答に松岡は「それをありがたいって言うのがすごいね」と感心。カメラに向かって「聞いてるか、みんな？ ありがたいって言う人、今、います？」と呼びかけていた。

清水と高橋は共通の趣味であるサウナで意気投合し、２０２２年１２月１９日に“サウナ婚”を発表した。