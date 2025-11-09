フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。今月2日に行われた自動車のスーパーGT最終戦での長女のショットを公開した。

GT300クラスでは夫のレーシングドライバー・蒲生尚弥と菅波冬悟のLEON PYRAMID AMGがシリーズ王者に輝いた。娘とともにレースが行われた栃木県茂木町まで駆け付けた岡副は「SUPER GT最終戦、娘ともてぎ旅 そして娘、1歳6か月おめでとう！」と親子3ショットを投稿。

自身が運転する車で栃木まで行ったが「想定では車で3.4時間でしたが私が道を間違えに間違え、目的地は栃木県のはずなのに気がついたら葛西まで行ってしまい（笑）結果5時間オーバー」と想定外の事態に。それでも「後部座席で一人なんとかがんばってくれた娘にも拍手！」「サーキットに到着すると5時間運転したことを蒲生さんが讃えてくれ（笑）チームの方々をはじめ、会う方会う方みなさんがやさしくて疲れはゼロ％」と明るくつづった。

「蒲生さんのシリーズチャンピオンまで生でみることができてとっても有難くてしあわせな日でした！」と喜びをつづり、「蒲生さんの表彰式のときに眠さのピークが来た娘」をおんぶする姿なども公開。「すべて忘れられない思い出になりました」と思いを記した。

フォロワーからは「まきちゃんの笑顔 癒し〜」「ほっこりです」「GT300クラスシリーズチャンピオンおめでとうございます お子さん喜んでくれますね」などのコメントが届いている。