ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡½¡×º£½µ¤Î¡Ö½Ð±éÇÏ¡×¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¹ë²Ú¤ÇÀ¨¤¤¡×¡Öº£¤â¹¥¤¤À¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(44)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS·Ï¡¦ÆüÍË¸å9¡¦00)¤ÎÂè5ÏÃ¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥í¡¼¥ë¤Ë¡Ö½Ð±é¼Ô¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö½Ð±éÇÏ¡ÊHorse Actors¡Ë¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½µ¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ï¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ë±£¤·»Ò¤¬È¯³Ð¡ª·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹ÌÂ¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¸µ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÃæ¾òÈþµª»Ò¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÏÁ°¶¶¤ÎÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡·ª¿Ü¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÈþµª»Ò¤ò¸«Éñ¤¤¡¢Èþµª»Ò¤«¤éÂç³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òÊ¹¤¯¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿·ª¿Ü¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈþµª»Ò¤Î±ç½õ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¹Ì°ì¤â¤Þ¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æâ¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ÌÂ¤¤ÎºÊ¡¦µþ»Ò¡Ê¹õÌÚÆ·¡Ë¤¬¤¢¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Èµ³¼ê¤ÎÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î½ÐÁö¤ò·è¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Î½Ð±éÇÏ¤Ï21Ç¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢21Ç¯¤Î»©·î¾Þ¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¢ÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤é25Æ¬¤¬½Ð±é¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½Ð±éÇÏ¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤È¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ëº£¤â¹¥¤¤À¡¼¡×¡Ö½Ð±éÇÏ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡¢¤¢¤ÎÀ¤Âå¤Î²¶¤ÎËÜÌ¿¤ÏÈà¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö½Ð±éÇÏÍó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯¸«¤Æ¤¿ÇÏÃ£¤À¡×¡Ö½Ð±éÇÏ¤Î½çÈÖ¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÃå½ç¤À¡Ä¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£