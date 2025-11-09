◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

女子シングルス準決勝が9日に行われ、早田ひな選手が伊藤美誠選手との同学年対決に4−1(7−11、11−7、13−11、12−10、14−12)で逆転勝利。決勝は早田選手と張本美和選手との対戦カードに決まりました。

伊藤選手が世界ランク9位、早田選手が同13位。2人は2000年生まれの同学年で、国際大会での対戦は4年ぶりでした。互いに1ゲームを取り合って迎えた第3ゲーム、随所に伊藤選手のするどいカウンターが飛び出すなど、伊藤選手が先にゲームポイントを握りますが、早田選手があと一本を許さず。早田選手が接戦をものにして、ゲームカウント2−1とします。

早田選手は第4ゲーム、7−10から5連続ポイントでゲームを奪取。追い詰められてから怒とうの攻撃で勝利にあと1ゲームとします。

第5ゲームも激闘。早田選手が9−5とリードする中、伊藤選手が怒とうの攻撃で追いつく展開。激しいラリーの応酬で一度はゲームポイントを握られた早田選手でしたが、最後は14-12で熱戦に決着。早田選手が勝ち上がりました。

この試合の前に同7位の張本選手が同12位韓国のシン ユビン選手を4−2(11−9、2−11、13−11、11−4、10−12、15−13)で撃破。先に決勝進出を決めていました。決勝は同日に行われます。