タレントの辻希美さん（38）が8日、自身の最新著書の発売記念会見に登場。8月8日に第5子を出産してから3か月、子育てに奮闘する日々について語りました。

第5子出産後、初の公の場となった辻さん。長女の希空さん（17）をはじめ5人の子供を育てる原動力について聞かれると「子どもたちが大きくなってきて、私がやるっていうことがどんどん減っていくんですけど、そんな中でもみんながママって言ってくれる。私を頼りにしてくれるっていうことが、すごく原動力になっていると思います」と、優しい笑顔を浮かべながら語りました。

そして、最近の生活について「1人増えても変わらないだろうってちょっと思っていたんですけど。やっぱり受験生がいたり、新生児だったりとか、年齢が離れているからこそ生活リズムが全然違う。まだ苦戦している状態で日々バタバタしてるんですけど。気付いたら（第5子の）夢空も、きょうでちょうど生後3か月を迎えまして、あっという間に（時間が）過ぎていってしまうので、本当に改めて1日1日を大切に過ごしていきたい」と明かしました。

辻さんが登場したのは、子育ての日々をつづった自身の著書『杉浦家、7人生活スタートです。』の発売記念会見です。