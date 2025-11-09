あすは日本海側は雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北海道や東北北部は平地でも雪に変わっていき、東日本の山沿いでも雪の降る所がありそうです。北陸や北日本は大気の状態が不安定となるため、落雷や竜巻などの突風、ひょうに注意が必要です。太平洋側は天気が回復して、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、全国的に北風が強まりそうです。

朝の気温はこの時季としては高い所が多く、西日本では15℃前後の所もあるでしょう。日中の気温は、太平洋側を中心にきょうより高い所もあり、関東から西は20℃近くまで上がる見込みです。東京も20℃と、きょうより大幅に高くなりそうです。ただ、午後は北風が冷たくなってきて、西日本を中心に夜は朝より冷えるでしょう。

週間予報です。北海道は火曜日にかけて日本海側を中心に雪が降り、ふぶく所もありそうです。太平洋側は晴れる日が多く、週の中ごろは朝の冷え込みが強まるでしょう。沖縄は雨の日が続き、週の後半にかけて大雨のおそれがあります。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 9℃ 釧路：11℃

青森 ：11℃ 盛岡：13℃

仙台 ：16℃ 新潟：16℃

長野 ：13℃ 金沢：16℃

名古屋：18℃ 東京：20℃

大阪 ：19℃ 岡山：19℃

広島 ：19℃ 松江：17℃

高知 ：22℃ 福岡：18℃

鹿児島：23℃ 那覇：26℃