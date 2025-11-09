出産間近の妻が「子どもはいらない」!?【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.35】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司・田所だと判明。「田所さんのことで話がしたい」とメッセージを送ると、妻は慌てて帰宅。夫が真意を問うと、妻は男性と不適切な関係にはないが、離婚したいと言い出す。さらには出産間近にもかかわらず、「子どもはいらない」といい…。
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
「人生をやり直したい」って、よくもそんなこと言えますよね。夫はつわりがしんどい妻のために、できる限りの努力して来たというのに。
さすがに堪忍袋の緒が切れた夫は、妻に出て行くよう告げるのでした。
(おにぎり2525)