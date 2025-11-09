「さすがにやりすぎよ」妻の友達が叱咤!? 離婚協議の意外な展開＜義弟が離婚を決意するまで 8＞【本当にあった読者のはなし Vol.127】
■ついに離婚に向けて話し合い！証拠を出すと？
離婚の話し合いの日。彼は弁護士とともに、約束の時間より少し早く指定の部屋に入ったそうです。
「緊張はしなかったです。ただ、やっとここまで来たなって」
そこへ妻が現れました。派手な服に濃いメイク。その隣には、なぜか一人の女性が座りました。
「友達を連れてきたの。こっちは味方だから」
妻はそう言って笑ったといいます。
「最初は、僕も何も言わずに聞いてたんです。でも、途中から妻が『私ばっかり大変だった』って言い始めて」
彼は静かに紙を何枚か取り出し、机に置きました。
そこには、妻と男友達が並んで写る写真や、メッセージのスクリーンショット。
〈昨日は楽しかったね〜〉〈またあの店行こう〉と、軽い文面が並んでいました。
妻は悪気もなさそうな態度で、反論しました。
■妻の味方だと思っていた“友人”は…？
しかし、その隣で、同席していた“友人”が淡々と言いました。
「アンタ、やりすぎ。家事もしないで浮気って、何様なの？」
妻は驚いて「え、味方でしょ!?」と叫びましたが、友人は冷たく言い放ちました。
「味方だからこそ言ってんの。現実見なよ。ほんと、昔から変わらないよね。私を呼べばフォローしてくれるとでも思った？ もうこれ以上、アンタのこと擁護できないわ」
その一言で、部屋の空気が凍りつきました。
「僕、やっと誰かが言葉にしてくれた気がしました」
彼は少しだけ笑いました。
その表情には、長い我慢の果てにある静かな解放がにじんでいました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。