■ついに離婚に向けて話し合い！証拠を出すと？
離婚の話し合いの日。彼は弁護士とともに、約束の時間より少し早く指定の部屋に入ったそうです。

「緊張はしなかったです。ただ、やっとここまで来たなって」

そこへ妻が現れました。派手な服に濃いメイク。その隣には、なぜか一人の女性が座りました。

「友達を連れてきたの。こっちは味方だから」

妻はそう言って笑ったといいます。

「最初は、僕も何も言わずに聞いてたんです。でも、途中から妻が『私ばっかり大変だった』って言い始めて」

彼は静かに紙を何枚か取り出し、机に置きました。

そこには、妻と男友達が並んで写る写真や、メッセージのスクリーンショット。
〈昨日は楽しかったね〜〉〈またあの店行こう〉と、軽い文面が並んでいました。



妻は悪気もなさそうな態度で、反論しました。

■妻の味方だと思っていた“友人”は…？
しかし、その隣で、同席していた“友人”が淡々と言いました。

「アンタ、やりすぎ。家事もしないで浮気って、何様なの？」



妻は驚いて「え、味方でしょ!?」と叫びましたが、友人は冷たく言い放ちました。

「味方だからこそ言ってんの。現実見なよ。ほんと、昔から変わらないよね。私を呼べばフォローしてくれるとでも思った？　もうこれ以上、アンタのこと擁護できないわ」

その一言で、部屋の空気が凍りつきました。

「僕、やっと誰かが言葉にしてくれた気がしました」

彼は少しだけ笑いました。

その表情には、長い我慢の果てにある静かな解放がにじんでいました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。