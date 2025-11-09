TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、いとこ同士の関係性でもある乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、2人が実現したい夢について語り合いました。


（左から）五百城茉央さん、正源司陽子さん



◆正源司「夢は大きく！」

五百城：一緒にお仕事するのが2回目じゃん？

正源司：うん。

五百城：もっと一緒にお仕事ができたらうれしいよね。

正源司：ね！ 私の夢は、なかなか難しいかもだけど、まおちゃんと一緒に雑誌系の……。

五百城：やりたい！ ここで言ってみようよ。

正源司：そう、ここでやりたいことを言ってみようと思って！

五百城：あとは、ようちゃんもギターがお上手じゃない？

正源司：うん！

五百城：あとハモりも上手じゃない？ だから私は、歌を一緒に歌ってみたい。

正源司：ね！ これはありえないかもしれないけど、本当にただの願望というか夢は、まおちゃんと2人の曲！

五百城：ユニット曲！ お願いします!!

正源司：本当にお願いします！

＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661