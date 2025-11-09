日向坂46正源司陽子「ありえないかもしれないけど…」乃木坂46五百城茉央と叶えたい“夢”とは？
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、いとこ同士の関係性でもある乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、2人が実現したい夢について語り合いました。
◆正源司「夢は大きく！」
五百城：一緒にお仕事するのが2回目じゃん？
正源司：うん。
五百城：もっと一緒にお仕事ができたらうれしいよね。
正源司：ね！ 私の夢は、なかなか難しいかもだけど、まおちゃんと一緒に雑誌系の……。
五百城：やりたい！ ここで言ってみようよ。
正源司：そう、ここでやりたいことを言ってみようと思って！
五百城：あとは、ようちゃんもギターがお上手じゃない？
正源司：うん！
五百城：あとハモりも上手じゃない？ だから私は、歌を一緒に歌ってみたい。
正源司：ね！ これはありえないかもしれないけど、本当にただの願望というか夢は、まおちゃんと2人の曲！
五百城：ユニット曲！ お願いします!!
正源司：本当にお願いします！
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
（左から）五百城茉央さん、正源司陽子さん
