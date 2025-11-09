修学旅行の苦い思い出。喉から手が出るほど欲しかった刀のおもちゃ／夫ですが会社辞めました
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は俊とカズがふたりで旅をするエピソードをお届けします。
俊の妻・沙月は二人目の子どもを妊娠中。つわりがあるため、この夏の家族旅行は俊と息子のカズのふたりだけで行くことにしました。歴史好きの俊は、息子と一緒に長野県の川中島を訪れた後、松本城へやってきます。
俊にとっては理想通りに進まない旅行でしたが、それでもかつての満たされなかった思いを昇華できたことで、楽しい思い出になったようです。子どもとの旅行はなかなか計画通りにはいかないものですが、それはそれで楽しいものですよね。
著＝とげとげ。