ゲームと連動して使うコントローラー？

今年6月に『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 』を発売したKOJIMA PRODUCTIONSが、まもなくあるプロダクトをお披露目するようです。

「ゲームとリアルをつなぐ、新たな体験」とのことですが、公開された画像を見る限りではゲーム内ではなく現実世界で使うアイテムになる予感がします。

アクティブスケルトンっぽい製品？側面には“あの部隊”のロゴを確認

ゲームとリアルをつなぐ、新たな体験が、まもなく公開 #DeathStrandingDay pic.twitter.com/MJtyn1rNxq - KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) November 8, 2025

KOJIMA PRODUCTIONSの公式Xアカウントがプロダクトの一部分とみられるティザー画像を2枚公開しました。側面にはフラジャイルが立ち上げた民間の配送組織こと跳ね橋部隊（DRAWBRIDGE）のロゴが確認できます。つまり、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 』と何かしらの関係がありそうです。

また、ロゴのすぐ横には「PRESS TO SET THE SIZE」という謎の注意書きと押し込み式のボタンのような姿が確認できます。2枚目に映っている画像はすね当てのようにも見えますが、どこか体の一部に装着することでボッカスケルトンのように重たい荷物を運べるようになるのかもしれません。

将来的にコジプロは新たな次世代型イマーシブエンタテイメントとして、デスストのリアル版のようなものを手がけることが明らかになっていますが、おそらく今回チラ見せされたアイテムとは無関係のような気もしますが果たして…。

この謎に包まれたプロダクトの詳細はまもなく公開とのことなので、続報を楽しみに待つとしましょう。

