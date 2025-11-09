「可能性は五分五分」だった三笘薫、パレス戦での復帰ならず。ベンチ外で先週の田中碧に続き、鎌田大地との日本人対決も実現せず

「可能性は五分五分」だった三笘薫、パレス戦での復帰ならず。ベンチ外で先週の田中碧に続き、鎌田大地との日本人対決も実現せず