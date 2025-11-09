「可能性は五分五分」だった三笘薫、パレス戦での復帰ならず。ベンチ外で先週の田中碧に続き、鎌田大地との日本人対決も実現せず
現地11月９日に開催されるプレミアリーグ第11節で、鎌田大地を擁する９位のクリスタル・パレスと、三笘薫が所属する10位のブライトンが、前者のホームで対戦する。
決戦を前に両軍のメンバーが発表され、鎌田がスタメン入り。一方、９月27日のチェルシー戦で負傷した三笘は、ベンチ外となった。
ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は、事前会見で「カオル・ミトマはオプションとして起用できる可能性が高い。これはプラスだ」「可能性は五分五分だ。我々は日曜日までのトレーニングで、彼の状態を確認する」と説明していた。
約１か月半ぶりのプレーが期待されていたが、復帰は代表ウィーク以降に。先週の田中碧が所属するリーズとの戦いに続き、鎌田との日本人対決もお預けとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
