「腰まわりパツパツ」を回避！【ハニーズ】40・50代のキレイ見え♡「ゆったりニット」

できるだけ着太りを回避したい冬。すっきり見せたいからといってタイトなトップスを選ぶと、腰まわりのもたつきやパツパツ感がかえって目立ってしまうことも。そこでおすすめなのが【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のニットトップスです。「ゆったりめの幅と腰にかかる丈感」と公式サイトで紹介されており、計算されたシルエットで気になるラインをさりげなくカバーしてくれそう。今回はカジュアルにもフェミニンにも馴染みそうな、大人におすすめのニットトップスをセレクトしました。

ボクシーシルエット × サイドスリットで抜け感たっぷりに

【GLACIER lusso】「裾スリット入りニット」\4,980（税込）

ゆったりとしたボクシーシルエットに、サイドスリットがアクセントになったニットトップス。ほんのり前後差のある丈で、ガバッと着るだけでもバランスよく見せてくれそうです。腰まわりを締め付けないから、スラックスに合わせてスマートに、ふんわり広がるスカートに合わせてフェミニンにと、幅広いスタイルで楽しめそう。公式サイトでは「チクチクしない柔らかな肌触り」と紹介されていて、着心地のよさにも期待できます。

ラメ & スパンコールがゆるスタイルに華やぎをプラス

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」\4,980（税込）

ゆるめのシルエットでありながら、スパンコール付きのラメ糸で華やぎも忘れない1枚。こちらもサイドスリット入りで、コーデにちょうどいい抜け感をプラスしてくれます。ゆるやかなVネックデザインが、顔まわりのスッキリ見えも叶えてくれそう。そのままさらりと着たり、襟付きシャツにレイヤードしたりと、マルチに楽しめるニットトップスです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M