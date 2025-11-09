£Ô£ÍÅìµþ¤ËÃæ±ûÂç³Ø¤ÎMB²£¹¾·¼¸ã¤ÈOH»³ÅÄÑÛ¶ê¤¬¿·²ÃÆþ
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î£Ô£ÍÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤Ï¡¢²£¹¾·¼¸ã¡Ê22¡Ë¤È»³ÅÄÑÛ¶ê¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£¹¾¤Ï¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Ç¡¢Åì»³¹â¹»½Ð¿È¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î髙¶¶Íõ¤é¤È¶¦¤ËÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËÃæ±ûÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö26¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢Àîºê»ÔÎ©µÌ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Î2022Ç¯¤ËÃæ±ûÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡£¸½ºß¤ÏÆ±Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö25¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡2Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²£¹¾·¼¸ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢TMÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿²£¹¾·¼¸ã¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£»³ÅÄÑÛ¶ê
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢TMÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»³ÅÄô¥¶ê¤Ç¤¹¡£V¥êー¥°¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
