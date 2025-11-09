赤西仁、KAT-TUNラストライブ観覧 投稿写真＆ハッシュタグが話題「仁亀が同じ画角」「号泣案件」
【モデルプレス＝2025/11/09】歌手の赤西仁が11月9日、自身のInstagramを更新。8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムにて行われたライブ「Break the KAT-TUN」を観覧した様子を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】KAT-TUNラストライブを見守る赤西仁
2025年3月31日をもって解散したKAT-TUN（亀梨和也・上田竜也・中丸雄一）によるラストライブ「Break the KAT-TUN」。赤西は拳を高く掲げ、観客席から同ライブを見守る姿を収めた写真を投稿し「ひっさしぶりー プレゼント渡してきた」と報告。ハッシュタグに「一旦お疲れ様でした」と労いの言葉を記し、ファンネームである「ハイフン」や、「ありがとう」「KATTUN」と並べた。
同投稿にファンからは「KATｰTUNも仁くんも大好き」「仁くん行けて良かった」「仁亀が同じ画角に写っていて泣く」「ハイフン呼び嬉しすぎる」「号泣案件」などと、多くの反響が寄せられている。
2001年に結成し、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビューしたKAT-TUN。赤西は2010年7月に脱退した。
