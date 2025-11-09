俳優の妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第5話が9日に放送された。白熱のレースシーンに豪華ゲストが登場し、SNSでは驚きの声が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。また、映像化にあたってJRAが全面協力していることでも注目を集めている。

第5話は耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚！栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。

栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。

一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。

そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…というストーリー。

終盤、日本ダービーでのレースシーンには、なんとクロワデュノールで今年の日本ダービーを制した北村友一騎手が登場。現役の人気騎手のサプライズ出演に、視聴者からは「えっ北村友一」「北村友一だぁー！！」「今年のダービージョッキーではないですか」「ダービー編だしね。競馬ファンに堪らん演出ですね」などの驚きのコメントが書き込まれていた。

さらに、作中で北村が騎乗したヴァルシャーレが日本ダービーを制覇。「ロイヤルファミリーでもダービージョッキーになった」「北村友一2回目のダービー制覇」「今年二回もダービーを勝つ男」などの反響が寄せられていた。