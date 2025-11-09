『ザ・ロイヤルファミリー』ラストに“絶縁宣言”「切ない」「目黒蓮の演技がすごい」【ネタバレあり】
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第5話が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【別カット】表情が切ない…ラストシーン
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
第5話は、耕造（佐藤浩市）に隠し子が発覚！ 栗須（妻夫木聡）から説明を求められた耕造は、相手の女性は元ホステスの中条美紀子（中嶋朋子）で、今は前橋の病院で療養中だと明かす。
栗須は耕造に連れられて美紀子を見舞い、美紀子から大学生の息子・耕一（目黒蓮）の存在を聞く。事情を知った栗須が代わりに美紀子の援助を買って出たことで、耕造と栗須の信頼関係はより強固に。そして、息子の耕一もまた競走馬の世界に魅せられていた。
一方、内心穏やかではない耕造の妻・京子（黒木瞳）がある行動を起こす。そんな中、デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…という展開が描かれた。
デッドヒートに沸いた日本ダービー後、美紀子がこの世を去った。栗須は生前の美紀子との約束を果たすため、葬儀の場で耕造と耕一が対面する機会を作った。最大限のサポートを約束する耕造に対し、耕一は「今後一切、僕には関わらないでください。わざわざお越しいただいて申し訳ありませんが、二度と会うことはございません。お引き取りください」と絶縁を宣言した。
視聴者からは「まあ、耕一の反応は当然だよな…」「なんて切ないラスト」「親子でシンクロするシーンもあったけど、そう簡単に心を許せないよね」「目黒蓮の演技がすごい。鳥肌が立った」「ここからどうなるの？」「決別の方向か」などの声が寄せられている。
