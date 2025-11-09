日本代表、GK野澤大志ブランドンを追加招集…鈴木彩艶の離脱を受け
日本サッカー協会（JFA）は9日、ケガによる不参加を発表したGK鈴木彩艶選手（パルマ・カルチョ／イタリア）に代わり、GK野澤大志ブランドン（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）を追加招集することを発表した。
追加招集された野澤は今季から活躍の場を欧州に移してプレー。今年6月にFC東京からロイヤル・アントワープへの完全移籍を果たすと、10月4日に行われた第10節のセルクル・ブルッヘ戦からスタメンに定着し、5試合連続で先発している。
JFAは9日に鈴木の負傷による不参加を発表。追加招集選手は決定次第発表するとしていた。なお、パルマ・カルチョは9日に鈴木のメディカルレポートを発表。左手第3指（中指）と舟状骨の骨折が判明し、出術を行う可能性も伝えている。
日本国内で『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表は、11月14日（金）に豊田スタジアムでガーナ代表と、同18日（火）には国立競技場でボリビア代表との対戦を予定している。
追加招集された野澤は今季から活躍の場を欧州に移してプレー。今年6月にFC東京からロイヤル・アントワープへの完全移籍を果たすと、10月4日に行われた第10節のセルクル・ブルッヘ戦からスタメンに定着し、5試合連続で先発している。
日本国内で『キリンチャレンジカップ2025』に臨む日本代表は、11月14日（金）に豊田スタジアムでガーナ代表と、同18日（火）には国立競技場でボリビア代表との対戦を予定している。