夫と不倫女がレストランデート→店外から覗く妻が“突撃抗議”しない理由｜不倫夫を泳がせて制裁した話【ママリ】

専業主婦の明子(33歳)は、商社勤めの夫・謙太(33歳)と3歳の息子と都内で暮らす「普通の幸せな家族」の主婦。しかし、ある日曜の夜、知らない女性から夫への「昨日の夜、最高だったよ」という決定的なメッセージを発見。事情を伝えた親友とともに証拠集めをすることにしました。『不倫夫を泳がせて制裁した話』第4話をごらんください。

土曜日、かずを預けた明子と渚は、尾行を実行。食事デート中はあえて接触せず「そのとき」を待つことに。レストランから出てきた謙太と女は、手を繋ぎ…。

親友はまるで軍師のように冷静だった

「尾行なんて、なんだか本当にドラマみたい」



渚の提案は大胆でしたが、私には最も冷静で、かつ効果的な戦略に思えました。私たちは、その土曜日に向けて、準備を進めました。私は謙太の動きを警戒し、彼はまさか私が全てを知っているとは夢にも思っていない。



この状況が、たまらなく滑稽でした。夫が私に嘘をつき、私は夫を欺いている。もう、私たち夫婦の信頼関係は、どこにも残っていません。



当日、かずは実家に預け、渚と私は、尾行のための「戦闘服」に身を包みました。地味で目立たない服装に。渚は自分の車を用意してくれました。



「いい？明子。絶対に焦らないようにしよう。決定的な瞬間を、確実に写真に収めれば、それが裁判での武器になるからね」



渚の言葉は、まるで軍師のようでした。

ついに出てきた夫と不倫相手

その日の謙太は「仕事の付き合いで食事に行く」と私に嘘をつき、家を出ました。



高級レストラン『メゾリエッテ』の前に車を停め、私たちは待機します。ガラス越しに見える店内は、シャンデリアが輝く豪華な空間。あそこに、謙太と不倫女が…。想像するだけで胸が悪くなりましたが、渚は私にたわいもない話を振り、緊張をやわらげてくれました。



予約時間になると、謙太と、肩までのボブヘアの、派手なブランドバッグを持った女性がやってきて店に入りました。2人とも機嫌よく微笑んで、まさか監視されているなんてつゆにも思っていなさそうです。



食事をしている間、渚と私は車でコンビニで購入した食事を食べて、思い出話などで時間をつぶしていました。彼らの方が高級な食事をしているのでしょうけど、これから勝つのは私たちだと確信しながら。



そして午後8時過ぎ、レストランの重厚な扉が開きました。



「来たよ」



渚が小声で言います。店から出た女は謙太に寄り添い、親しげに笑っています。謙太は、私に見せたこともないような、優しげで蕩けたような笑顔でした。私には、いつも疲れた顔と、面倒くさそうな表情しか見せなかったのに。



私は車の陰からその光景を見ていましたが、不思議なことに、感情が一切揺れませんでした。怒りも、悲しみも、嫉妬さえも。まるで、遠い国の見知らぬ他人の恋愛ドラマを見ているかのような、異常なほどの冷静さでした。

夫への気持ちが覚めていることを自覚

「明子、大丈夫？ 」



渚が心配そうに尋ねました。



「大丈夫、私、すごく冷静。嫌悪感はあるけど、もうあの人に気持ちはないから」



謙太たちは、レストランを出てすぐ、何の迷いもなく、手を繋ぎました。そして、タクシーを捕まえ、向かった先は、この辺りでは有名なホテル街です。



渚が静かに車を追います。ホテル街の裏路地に車を停めた後、謙太たちがホテルに入っていく様子を、渚が持っていた望遠レンズ付きのカメラで撮影しました。



「これで、決定的な証拠は完璧。肉体関係の推認はまず間違いないわ」



渚はカメラを置いて言いました。私はホテルを見上げました。今、あの建物の中で、私の夫が、私以外の女性と……。



「ねえ、渚。もう、我慢しなくていいよね」



私の声は震えていました。渚は私の肩を叩き、力強く頷きました。



「うん。ここで最高の瞬間を待とう。出てきたところで突撃。明子の思っていることを全部言おう。私がついてるからね」



私は深く息を吸い込み、決意しました。この瞬間こそが、謙太と不倫相手にとって、地獄の始まりなのだと――。

あとがき：冷めた心と復讐の最終準備

この話の最大のポイントは、明子の感情が完全に「冷え切った」ことです。愛憎の「愛」が消え、残ったのは裏切りへの「嫌悪感」と「怒り」のみ。この心の冷えが、彼女を最強の復讐者へと進化させます。もはや、夫婦の情などなく、彼女の行動原理は「正当な代償を払わせる」というビジネスライクなものになりました。ホテルへの尾行と撮影は、その冷徹なプロセスの集大成です。



記事作成: ゆずプー

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）