バターステイツ by銀のぶどう×ロイヤル♡贅沢スイートポテトラングドシャ誕生

福岡生まれの名物スイーツ「ロイヤルのスイートポテト」と、バターを極限まで練りこんだ「バターステイツ by銀のぶどう」が夢のコラボレーション♡ 『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』が2025年11月4日(火)に登場しました。さつまいもの優しい甘さと濃厚バターの香りが溶け合う、極上の焼き菓子。パリッとほどける繊細な層とともに広がるリッチな余韻を、ティータイムやお土産にぜひ楽しんで。

九州×東京の人気スイーツブランドがコラボ

半世紀以上愛される福岡の名物「ロイヤルのスイートポテト」。九州産さつま芋にバターと生クリームをたっぷり練りこんだ、しっとり濃厚な味わいが魅力です。

一方、「バターステイツ by銀のぶどう」は、バターを極限まで練りこんで焼き上げたクッキーで知られる東京発のブランド。

今回のコラボでは、両ブランドのこだわりが融合し、まるでスイートポテトを食べているかのような“香ばしさと優しさ”を両立した焼き菓子が誕生しました。

スナックミーの新作♡「キャラメルナッツサンド」で味わう冬のときめきスイーツ

“バター衣しゃ”がスイートポテト風に変身♡

バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風

『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』は、焼きたてのバターラングドシャをまるで薄衣のように4層重ねた新食感スイーツ。

さつまいもを練りこんだ生地は、ひとくちでホロリとほどけ、バターのコクとスイートポテトのやさしい甘みが口いっぱいに広がります。

パッケージは両ブランドの個性を表現した上品なコラボデザイン。ティータイムにはもちろん、ギフトにもぴったりの華やかさです。

贈り物にもぴったりな上品パッケージ

ラインナップは、8枚入パック（税込1,038円）と14枚入ボックス（税込1,897円）の2種類。おうちでのご褒美スイーツにも、お土産にも最適です。

販売は2025年11月4日(火)からスタート。ロイヤルグループが運営する空港や高速道路の売店などで順次展開されます（※一部店舗では発売開始日が異なる場合があります）。

コーヒーにも紅茶にも合う香ばしい余韻は、大切な人とのひとときを少し特別にしてくれそうです♡

ふたつの“こだわり”が溶け合う贅沢なひと口

「バターステイツ by銀のぶどう」と「ロイヤルのスイートポテト」、それぞれの魅力をぎゅっと詰めこんだ『バター衣しゃ ロイヤルのスイートポテト風』。

バターの香ばしさとさつまいもの甘みが絶妙に重なり合い、食べるたびに心まで満たされるような味わい。おしゃれなパッケージは贈り物にもぴったり。

旅のお土産や自分へのご褒美にもおすすめ。福岡の地から広がる、心ときめく新しいスイートポテトスイーツをぜひ味わって♪