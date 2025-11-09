北海道の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「函館」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「憧れのナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、北海道の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光名所がたくさんあり、おしゃれなイメージがあるから」（40代女性／東京都）、「夜景や歴史的な街並みのイメージがあり、漢字の見た目もかっこいい」（30代女性／愛知県）、「北海道ナンバーならば函館にロマンを感じます。街の雰囲気もそうですし、なにか品格のある感じがします」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「私の車は釧路ナンバーですが大都市札幌への憧れが強いです」（40代女性／北海道）、「北海道の大都市と言えば札幌であり、大都市のナンバーに憧れがあるため」（30代男性／福島県）、「北海道の中で一番の大都市で、食べ物も美味しいし観光もできるし、一度は住んでみたいと思う魅力的な街なので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
