義母の介護を私1人に任せてきた夫が実は裏で「不倫三昧」夫が不機嫌そうに言い放った“衝撃の言葉”…
多くの人が直面するであろう「介護」。そこには介護離職、きょうだい間のトラブル、相続などさまざまな問題が横たわっているようです。本稿では介護に悩む人のエピソードを紹介しながら、介護アドバイザーの横井孝治が対応策や注意点などを解説します。
今回、介護の悩みを打ち明けてくれたのはミナミさん（仮名／50代女性・専業主婦）です。
ミナミさんは結婚と同時に資産家の夫の実家で暮らすことに。幸い義両親はいい人で、一人息子の夫だけでなく、嫁であるミナミさんの意見を尊重して干渉もしてこない。おかげで長く良好な関係が続いていました。
しかし、平穏な日常は突然崩れることに。5年前、義父が脳梗塞で急逝した後、夫が家業を継いだあたりから義母が急に弱り、2年前から認知症になってしまいました。
「夫には働いてもらわないと困るし、義母にもお世話になった恩返しをしたかったので、義母の介護をすることにしました。ちょうど子どもも大学生になって独り立ちしたころだったので、タイミング的にもいいかなと思って」
ただ残念ながら義母の認知症は悪化するばかり。変なものを食べようとしたり、火の不始末をしたり、徘徊したりと、少しの時間でも目を離すことができません。訪問介護やデイサービスを利用しようと夫に相談しても、「家のことはお前の仕事。母さんを介護すると言ったのはお前だろ」と言うだけだそう。義母もサービスの利用を拒否していました。
夫はこの1年ほど「仕事が忙しい」と言って深夜に帰宅したり、急に外出したりすることが増えていました。これまでなかった泊まりがけの出張もするようになりました。夫を問い詰めると、不機嫌そうに不倫を認めたと言います。
「相手はスナックで出会ったバツイチ子持ちの女性。明るく働く姿に惹かれたらしく、付き合いはもう1年以上。しかも、お前が母さんの世話ばかりで俺を大事にしないのが悪い、身なりを気にしなくなったからおばさん臭いとか、これからは外泊や旅行も俺の好きにさせてもらう、介護はサボるなとか言い出して……」
これまでよくしてくれた義両親には本当に感謝しているし、夫婦仲もそれなりに良好だと思っていた矢先の不倫発覚。
「なんで、こんな思いをしないといけないんでしょうか。離婚したいけれど、経済的な不安があるし、息子にも迷惑はかけたくない。一体これからどうしたらいいのか分かりません」
夫の言動を見る限り、現状を維持するべきとは思えません。ミナミさんがどれだけ頑張って介護をしても、感謝されるとは考えられません。かえって夫を調子に乗らせるだけではないかと感じてしまいます。
まずは弁護士に相談した上で、離婚に向けて動く必要があるのではないでしょうか。現状、夫は不倫を認めており、裁判になったとしても不利になる要素は少ないと見受けられます。
夫が義父から相続したものは別として、結婚後に夫が働いて稼いだお金などは財産分与の対象となり得ます。当然ながら慰謝料はもらうべきですし、夫だけでなく不倫相手にも請求するべき。子どもの養育費も、子どもの権利ですから、しっかり夫に請求しましょう。ミナミさんが心配していた経済的な不安は、これで少しは軽くなるはずです。
財産分与や慰謝料を元に自らの生活基盤を整え、時間をかけてゆっくり今後の暮らし方や働き方を考えていけばいいのではないでしょうか。
とはいえ、離婚をして他人となった後も従来通りの介護を続けていた場合、事故などが発生してしまったときに「他人がケガをさせた」と、ややこしい立場に立たされるリスクもあります。
心苦しいでしょうが、施設を見つけ入居してもらう道筋をつけましょう。もうこの状況になったら施設に頼る以外道はないのではないでしょうか。
離婚後に夫や不倫相手がまともに介護をするとはとても思えません、義母を守るためには、夫と不倫相手と話し合った上で、施設に入れて安心安全な環境に置くことが極めて重要だと考えます。施設に入ったからといって二度と会えなくなるわけではなく、時々面会に行っておしゃべりをするなどして、十分に交流を保つことはできるはずです。
離婚や施設入居などが一段落したら、温泉に行ったり旅行をしたり、とにかく自分を癒やしてあげてください。ミナミさんはこれまで必死に頑張り続けてきました。今休まなければ、本当に折れたものが戻ってこなくなってしまいます。心を立て直す意味でも、まずは休んで今までの自分をねぎらってほしいです。
▼横井 孝治プロフィール
両親の介護をする中で得た有益な介護情報を自ら発信・共有するため、2006年に株式会社コミュニケーターを設立。翌年には介護情報サイト「親ケア.com」をオープン。介護のスペシャリストとして執筆、講演活動多数。また、広告代理店や大手家電メーカーなどでの経験を生かし、販促プロデュース事業も行う。All About 介護・販促プロモーションガイド。
