22歳GK野澤大志ブランドンを日本代表に抜擢！怪我で不参加の鈴木彩艶に代わる追加招集
日本サッカー協会は11月９日、ボリビア代表とガーナ代表との国際親善試合に臨む日本代表に、22歳の野澤大志ブランドン（アントワープ）を追加招集すると発表した。
同日に正守護神を務める鈴木彩艶選手（パルマ）が、怪我のため不参加となることがアナウンスされ、代わりの選手は誰になるのか大きな注目を集めていた。
これで日本代表のGK陣は早川友基（鹿島アントラーズ）、小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）、そして野澤の３人体制となった。
いつもとは異なる顔触れで、11月14日に豊田スタジアムでガーナ、18日に国立競技場でボリビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
