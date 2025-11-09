SUPER EIGHTの大倉忠義さん（40）が9日、自身が編集長を務める雑誌『Zessei』の創刊記念写真展の記者会見に登場。雑誌を作り上げるまでの苦労を語りました。

『Zessei』は、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアのプロデュースに携わってきた大倉さんが編集長として、10日に創刊する新たなエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、大倉さんが独自の視点で人選したラインアップとビジュアルにこだわった撮り下ろしが特徴。創刊号の表紙巻頭特集にはACEesを起用。裏表紙には、関西ジュニアから選出されたメンバーが登場します。

記者会見に、ACEesの深田竜生さん（23）と、関西ジュニアの西村拓哉さん（22）と登場した大倉さん。創刊を決断した理由について「東西合わせてジュニアは200人近くいるんですけれども、どうにか世間の皆さまに紹介できる方法はないのかというところから、雑誌ができないかなと」と語りました。

■創刊して感じたことは“成長してるな”

また、雑誌にはジュニアだけでなく、先輩アーティストたちも登場。King & Princeの永瀬廉さん（26）や、なにわ男子の西畑大吾さん（28）さん、Aぇ! groupの正門良規さん（28）たちが登場するほか、雑誌のタイトルにもなっている『絶世』を体現する存在として、なにわ男子の道枝駿佑さん（23）を取り上げています。

大倉さんは先輩アーティストを出演させた経緯について「ジュニアの中で“出たいな”って思ってもらえるような雑誌にしたいなという目標がありまして。まず、みっちー（道枝駿佑さん）に出てほしいと直談判しました。そこから始まり、西畑大吾、正門良規、永瀬廉は昔からの仲でいまだにプライベートでも親交があることを知っていたので。“わちゃわちゃと（出て）語ってくれへん？”ということでお願いして出てもらいました」と明かしました。

また、今回の創刊で感じたことについて「ちっちゃい頃から見てた子たちが、自分より身長が大きくなっていたり、大人っぽい表情をしていたりっていうのを、今回じっくり見てきたので、“成長してるな”と思いました」と、ジュニアの成長ぶりに目を細めました。

また、初めて経験した編集長の仕事について「こんな大変な作業をされてるんだって思いましたね。デザインだったり、写真を選ぶ作業だったり、（作業が）いっぱいありまして、本当に取材態度を改めようと思います」とコメントし、会場を笑いに包みました。