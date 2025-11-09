お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢(44)が7日配信のABEMA人気バラエティー番組「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、今年6月に第1子が誕生したお笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の日本一おもしろい大崎（35）に多額の出産祝いをあげたことを明かした。

この日は人間ドックのロケと思っていた3人が大崎、相方の大ちゃん、お笑い芸人のあかつの3人がパチンコをする企画。

開始前に、資金は自腹か、番組側の負担とするかを聞かれ、まずあかつが「ちょうどね、昨日、相撲の千秋楽パーティーでネタやらせていただいて。そのおひねりが入ってますんで。ゲンのいいもので台に臨みたい」と自腹挑戦を表明。

すると大崎も「自腹でいきます！」と言い、「なぜかというと、森田さんからとんでもない出産祝いをいただいたんで。ぶち込みます！」と宣言。大ちゃんも、昨年離婚したため「心機一転」自腹を選択した。

これを受け、スタジオの「さらば青春の光」東ブクロが「何なの？大崎の出産祝いって」と聞くと、森田は「俺、あげたよ。1本ですよ、いわゆる10ですよ」と、10万円を渡したと語った。

さらに「もうちょっと上げたかな。100くらいあげたんやっけ？」と言い、「そんなわけないやろ。どれだけかわいがってんねん」とツッコミ入ると、スタッフから実は「17万円」と明かされた。

森田は「そんなにあげた？あげすぎたな。それでパチンコ打つんでしょ？ヒモ抱えている女…」と苦笑いしていた。