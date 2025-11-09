彼氏とテーマパークでデートすることに、憧れがある人も多いのではないでしょうか？ ただ男性は人混みや行列が苦手な人もいるため、価値観が合う人でないとストレスが溜まってしまうだけ。最悪の場合、別れの原因になることもあるようです。今回は、テーマパークのフード代を「ぼったくりじゃん！」と言うケチ彼氏と別れた話をご紹介いたします。

文句ばかり言う彼氏

「彼氏とテーマパークデートをしたとき、待ち時間が長いことに文句を言い、歩き疲れたと愚痴を言い、あげくお昼を食べようとレストランに入ると『うわ、たっけ！』『ぼったくりじゃん！』と言う始末……。

彼氏がケチってワゴンのフードを食べると言い出したので一緒についていくと、行列ができていたので、またしても文句を言い始めました。そして『チキンだけでこんなにすんの!?』『どこもかしこもぼったくりすぎるだろ』と大声で言うから、周りの人からも白い目で見られ、本当に恥ずかしかったです。並ぶのが嫌とか金銭感覚の違いがあるのは仕方ないけど、なんというかデリカシーがないし空気の読めなさにドン引きしてしまい、このデートをきっかけに彼氏とはお別れしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ テーマパークで現実的なことを言われると興醒めしますよね。せっかく来たならネガティブなことは言わずに楽しみたいのに、文句ばかり言われるとどんどんテンションが下がってしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。