■ニューアルバム『美辞学』

2026年1月21日(水)発売

予約リンク：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD

特設サイト：https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum

【完全限定生産（CD+ GOODS）】￥11,000＋税※ファンクラブ会員限定盤

【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,000＋税

【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,300＋税

【通常盤（CD）】￥3,300＋税

＜CD＞

うつくしじごく

Sound Produced by MONJOE

おとめの肖像

Sound Produced by Shin Sakiura

感情御中

Sound Produced by ツミキ

DEAD CENTER feat. ????

Sound Produced by Giga

ディア

Sound Produced by Giga

ULTRA C feat. nqrse

Sound Produced by TeddyLoid, Giga

SHINOBI

Sound Produced by 堀江晶太

二等星

Sound Produced by ぬゆり

九、-閑話-

Sound Produced by KOTONOHOUSE

RE RESCUE

Sound Produced by KOTONOHOUSE

終、美辞目録

Sound Produced by 椎乃味醂

＜Blu-ray, DVD＞

Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO)

＜GOODS（初回限定盤のみ）＞

オリジナルステッカー3種

＜GOODS（完全限定生産盤のみ）＞

オリジナルジャージ ※L Size Only

＜全形態共通特典＞

特典としてアルバム全形態にシリアル封入(用途に関しては後日詳細発表)

＜店舗別予約特典＞

楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング: 手ぬぐい

Amazon.co.jp: メガジャケ

Reol応援店：オリジナルステッカー

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での特典配布はございません。

※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。