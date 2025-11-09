Reol、ニューアルバム『美辞学』発売決定。先行配信は『地獄楽』ゲーム主題歌「うつくしじごく」
Reolがフルアルバム『美辞学』を2026年1月21日に発売することを発表した。
フルアルバムのリリースは前作『BLACK BOX』以来約2年3か月ぶり。発表は本日9日に行われた自身最大規模の横浜アリーナでのワンマンライブの終演時にアナウンスされたかたちだ。
本作『美辞学』にはスマホゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌「うつくしじごく」を含む新曲5曲に加え、 マクドナルド USA『WcDonald’s』オフィシャル・トラック「感情御中」、全世界で圧倒的なプレイ人口を誇るスペースファンタジーRPGゲーム『崩壊：スターレイル』の登場キャラクター・乱破のインスパイアソング「SHINOBI」、人気コミック原作のTVアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』オープニングテーマ「RE RESCUE」など強力なタイアップ楽曲が多数収録される。コラボレーションした作家陣にはShin Sakiura、ぬゆり、Giga、椎乃味醂、ツミキ、堀江晶太など強力なクリエイターらが名を連ねている。
また、11月10日にはMONJOEが編曲を務めた「うつくしじごく」の先行配信がスタートする。
初回限定盤には今年の2月にZepp DiverCity(TOKYO)で開催された＜Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム＞のライヴ映像を収録したBlu-rayもしくはDVDとオリジナルステッカー3種が付属。またReolのオフィシャルファンクラブ・Legitのみで購⼊できる完全限定生産の「Legit盤」も数量限定で発売され、CDに加えて限定デザインのオリジナルジャージが付属する。またアルバム全形態にシリアルナンバーが封入され、用途に関しては後日詳細発表予定だ。
そして、アルバム『美辞学』を引っ提げた全国ツアー＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞の開催も決定。Reol史上最多の全国21ヶ所を巡るツアーとなる。チケットの最速先行受付はFC会員を対象に11/15よりスタート。
■Reolコメント
美辞学、というフルアルバムが完成しました。活動年数も十年を経て、ずっと無題だったこの道にようやく名前を付けました。音楽をつくるたのしさを無邪気に享受しながら、新たな決意をかためた一作になった気がします。新作美辞学、宜しくどうぞ！
■「うつくしじごく」先行配信
https://lnk.to/UtsukushiJigoku
■ニューアルバム『美辞学』
2026年1月21日(水)発売
予約リンク：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD
特設サイト：https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum
【完全限定生産（CD+ GOODS）】￥11,000＋税※ファンクラブ会員限定盤
【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,000＋税
【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,300＋税
【通常盤（CD）】￥3,300＋税
＜CD＞
うつくしじごく
Sound Produced by MONJOE
おとめの肖像
Sound Produced by Shin Sakiura
感情御中
Sound Produced by ツミキ
DEAD CENTER feat. ????
Sound Produced by Giga
ディア
Sound Produced by Giga
ULTRA C feat. nqrse
Sound Produced by TeddyLoid, Giga
SHINOBI
Sound Produced by 堀江晶太
二等星
Sound Produced by ぬゆり
九、-閑話-
Sound Produced by KOTONOHOUSE
RE RESCUE
Sound Produced by KOTONOHOUSE
終、美辞目録
Sound Produced by 椎乃味醂
＜Blu-ray, DVD＞
Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO)
＜GOODS（初回限定盤のみ）＞
オリジナルステッカー3種
＜GOODS（完全限定生産盤のみ）＞
オリジナルジャージ ※L Size Only
＜全形態共通特典＞
特典としてアルバム全形態にシリアル封入(用途に関しては後日詳細発表)
＜店舗別予約特典＞
楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング: 手ぬぐい
Amazon.co.jp: メガジャケ
Reol応援店：オリジナルステッカー
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での特典配布はございません。
※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞
3/14 (sat) 栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
3/20 (fri) 徳島・club GRINDHOUSE
3/22 (sun) 山口・周南RISING HALL
3/28 (sat) 神戸・Harbor Studio
4/4 (sat) 三重・松阪M’AXA
4/11 (sat) 青森・Quarter
4/18 (sat) 長崎・DRUM Be-7
4/19 (sun) 熊本B.9 V1
4/29 (wed) 沖縄・桜坂セントラル
5/9 (sat) 旭川・CASINO DRIVE
5/10 (sun) 札幌・PENNY LANE 24
5/16 (sat) 横浜・YOKOHAMA BayHall
5/23 (sat) 長野・NAGANO CLUB JUNK BOX
5/24 (sun) 新潟・新潟LOTS
5/30 (sat) 京都・KYOTO FANJ
5/31 (sun) 岐阜・Club-G
6/12 (fri) 宮城・トークネットホール仙台
6/19 (fri) 大阪・オリックス劇場
6/27 (sat) 福岡・福岡国際会議場メインホール
7/4 (sat) 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂
7/10 (fri) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
Reol Oneman Live 2026 “美辞学”リンク：
https://reol.jp/feature/bijigaku
