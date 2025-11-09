Dannie Mayが3rdアルバム『MERAKI』を2026年1月7日にリリースすることが発表され、あわせて新アーティスト写真も公開となった。

発表は行われたのは本日9日に開催された＜Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR＞ファイナル公演にて。アルバムのリリース決定にあわせて2026年のワンマンツアータイトルも確定し、キービジュアルも公開されている。こちらのツアーは、バンド史上最大規模となるSpotify O-EAST公演を含む全国6都市を巡る。

3枚目となるアルバムのタイトルは『MERAKI』（読み：メラキ）。ギリシャ語で「魂・創造性・愛を込めて何かを行うこと」を意味する言葉で、Dannie Mayの3人が今、深い情熱と自分自身をとことん注ぎ込んだ、言葉どおり「全身全霊」の作品となっている。

『MERAKI』は【CD Only】と【CD+Blu-ray】の2形態で発売。Blu-rayには、2025年7月12日に恵比寿LIQUIDROOMで行われた＜Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション”＞FINAL公演の本編ライブ映像を完全収録する。

また、アルバムに先駆けて新曲「FULL PRIDE」が11月26日に配信リリースされることも決定した。2026年に向けて躍動するDannie Mayの動向に引き続き注目したい。

■Digital Single「FULL PRIDE」

2025年11月26日（水）配信リリース

■3rd Album『MERAKI』

2026年1月7日（水）発売 ▼アルバム予約URL

https://dannie.lnk.to/meraki_CD 【商品情報】

・初回盤（CD+Blu-ray）RZCD-67427/B ￥6,500（税込）

・通常盤（CD Only）RZCD-67428 ￥3,200（税込）

発売元：SKID ZERO 【収録内容】

＜Blu-ray＞ ※RZCD-67427/Bのみ

2025.07.12（SAT）

Dannie May ONEMAN LIVE TOUR “スーパー・バケーション” FINAL

at 恵比寿LIQUIDROOM

本編ライブ映像を完全収録 ＜CD＞

ラムジュート／レアライフ／FUNKY MUSIC!!／色欲／ユニーク／りできゅらす／ラストパレード

＋ 新曲5曲を収録

■＜Dannie May ONEMAN TOUR “MERAKI”＞ 2026年

2月7日（土）広島・SIX ONE Live STAR

2月8日（日）福岡・BEAT STATION

2月15日（日）仙台・enn 2nd

2月21日（土）名古屋・CLUB QUATTRO

2月22日（日）大阪・CLUB QUATTRO

2月28日（土）東京・Spotify O-EAST 【チケット】

オフィシャル最速先行予約（抽選）受付実施中

〜11/12(水)23:59

https://w.pia.jp/t/danniemay-meraki/ 企画／制作：Flat White Entertainment G.K.／VINTAGE ROCK std.

お問合せ：VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350（平日12:00−17:00）／WEB http://vintage-rock.com/