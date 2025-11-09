「進藤大典ジュニアトーナメント2025 supported by ANA」（主催・ミュアフィールドヴィレッジ、特別協賛・全日本空輸）が9日、茨城・サザンヤードCCで開催された。

5回目の開催となった今大会は高校男子の部32人、高校女子の部34人、中学男子の部25人、中学女子の部26人の4部門117人が出場。国内のジュニアゴルフ大会では唯一のステーブルフォード方式（ポイント加点制）で争われた。

高校男子の部は井上滉太（埼玉栄3年）が35ポイント（2イーグル、5バーディー、3ボギー）で初優勝。高校女子の部は伊藤せあら（ルネサンス豊田2年）が27ポイント（6バーディー、1ダブルボギー）で並んだ丸尾海七（福岡第一薬科大付1年）とのプレーオフを制し初制覇を果たした。

中学男子の部は小沢優仁（府中市立浅間中2年）が29ポイント（7バーディー、3ボギー）、中学女子の部は村田芽依（長野市立篠ノ井東中3年）が23ポイント（3バーディー、1ボギー）でともに初優勝を飾った。

高校男子の部の優勝者は男子ツアーANAオープン（予定）、高校女子の部の優勝者には女子ツアーゴルフ5レディースの出場権が付与される。出場の際には進藤大典氏がキャディーを務める。また高校女子の部の2位と3位、中学女子の部の優勝者にはゴルフ5レディースの主催者推薦選考会の出場権が付与される。

優勝者のコメントは以下の通り。

▼井上滉太 最終ホールは緊張してボギーにしてしまいましたが、優勝できてよかったです。初めてプロのツアーに出られるのでとてもうれしいです。進藤さんは有名なキャディーさんなので勉強したいです。

▼伊藤せあら 今日はドライバーがよくて、2打目もピンを指してバーディーがたくさん取れました。ポイント制なのでいつも以上にピンを直接狙ったことがうまくいきました。

▼小沢優仁 前半はティーショットがダメダメで思うようなゴルフができなかったのですが、後半はショットが良くなり4連続と2連続と6つバーディーが取れました。

▼村田芽依 スタートホールは20ヤードのアプローチが強かったのですが、入ってくれてラッキーバーディー。1日いい流れで行けました。優勝できると思っていなかったのでうれしいです。

※ポイントはアルバトロス9、イーグル6、バーディー3、パー1、ボギー0、ダブルボギー以上−2。