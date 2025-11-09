女優・藤原紀香（54）が9日までに自身のインスタグラムを更新。特別映像に出演する許斐剛氏原作のミュージカル「新テニスの王子様 The Fifth Stage」を観劇したことを報告した。

藤原は、同ミュージカルで作中の人気キャラクター・跡部景吾の母・瑛子役を演じる。「元スパイ」「愛用の武器はロケットランチャー」「虎を飼う」という強烈な個性を持つ美女を完璧に再現し、ファンから賞賛を浴びていた。

そして「新テニミュ The Fifth Stage凱旋公演、圧巻でした」と書き出し、「この舞台には、原作・許斐剛先生への深いリスペクト、魂まで役に預けたキャスト全員の覚悟が全編に溢れていました actor陣の一挙手一投足に、観客の温度が変わる瞬間 を確かに感じました」と感動を記した。

さらに、息子・景吾役の高橋怜也との2ショットを投稿。「跡部景吾の存在の説得力たるや…映像で母 跡部瑛子をつとめる私としても、胸が熱くなり…すっかり保護者参観」とつづった。

この投稿には「紀香さんのような素敵なスタイルになりたい」「現実を生きる瑛子様でもうハマり役すぎます」などのコメントが寄せられていた。