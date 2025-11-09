大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第5節の試合が11月8日（土）、9日（日）に行われた。

デンソーエアリービーズvsNECレッドロケッツ川崎は今節の注目カードだ。GAME1は互いにセットを取り合い、フルセットにもつれ込んだ。運命の第5セット、NEC川崎が連続ブレイクに成功し、10-6で抜け出す。その後も流れは変わらず、NEC川崎がフルセット勝利。続くGAME2もストレートで制したNEC川崎は、SVリーグ開幕から負けなしの10連勝となった。一方、昨季を4位で終えたデンソーはここまで、4勝6敗の10位と苦しい結果が続いている。

©SV.LEAGUE

埼玉上尾メディックとヴィクトリーナ姫路の戦いは、1勝1敗の引き分けに。GAME1はホームの埼玉上尾が声援を背に、フルセット勝利をあげた。この一戦では、アウトサイドヒッター（OH）の黒後愛やオクム大庭冬美ハウィの活躍が光った。しかし、続くGAME2は姫路がセットカウント3-1で勝利。今季新加入した外国籍オポジット（OP）カミーラ・ミンガルディが驚異の36得点をマークし、攻撃面でチームを支えた。

©SV.LEAGUE

クインシーズ刈谷はAstemoリヴァーレ茨城をホームに迎えた。GAME1は、2セットダウンからの大逆転で刈谷が制した。流れに乗るブロックポイントや外国籍選手を軸とした攻撃が、勝因にあげられる。GAME2は刈谷が第1セットを幸先良く取ると、第2セットは30点を超える熱戦に。この第2セットを取り切った刈谷が、勢いそのままに第3セットを奪い、ストレート勝利を収めた。

©SV.LEAGUE

前節を終えた時点で8戦全敗のアランマーレ山形と岡山シーガルズが今節で激突した。結果はGAME1を岡山が、GAME2をA山形が制し、互いに今季初白星を分け合う形となった。GAME1で岡山のキーパーソンとなったのは、OHの小松原凜香。アタック決定率64.3%と高い数値をマークし、チーム最多の19得点をあげた。一方、GAME2でA山形を勝利に導いたのはOPの若泉佳穂だろう。若泉は23得点をあげ、チームを攻撃面で支えた。

©SV.LEAGUE

その他、SAGA久光スプリングスは群馬グリーンウイングスとのアウェー戦で2連勝。PFUブルーキャッツ石川かほくは東レアローズ滋賀に、大阪マーヴェラスはＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズにホームで連日勝利を収めている。

次戦の第6節は、11月15日（土）と16日（日）に大阪MV vs 刈谷、デンソー vs 埼玉上尾、A山形 vs 群馬、NEC川崎 vs PFU、岡山 vs 姫路、SAGA久光 vs Astemo、東レ滋賀 vs KUROBEの全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第5節 GAME1結果



デンソーエアリービーズ 2-3 NECレッドロケッツ川崎

（20-25、25-18、20-25、26-24、10-15）



群馬グリーンウイングス 1-3 SAGA久光スプリングス

（21-25、23-25、25-17、19-25）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 東レアローズ滋賀

（25-23、25-20、25-18）



クインシーズ刈谷 3-2 Astemoリヴァーレ茨城

（22-25、17-25、25-20、25-16、15-10）



アランマーレ山形 0-3 岡山シーガルズ

（20-25、24-26、24-26）



大阪マーヴェラス 3-0 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（25-21、28-26、25-18）



埼玉上尾メディックス 3-2 ヴィクトリーナ姫路

（18-25、25-15、25-23、22-25、15-11）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第5節 GAME2結果



デンソーエアリービーズ 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（22-25、21-25、20-25）



群馬グリーンウイングス 2-3 SAGA久光スプリングス

（22-25、25-23、25-18、22-25、21-23）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-1 東レアローズ滋賀

（25-17、20-25、25-23、25-19）



クインシーズ刈谷 3-0 Astemoリヴァーレ茨城

（25-17、32-30、25-21）



アランマーレ山形 3-0 岡山シーガルズ

（26-24、25-23、25-14）



大阪マーヴェラス 3-1 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（25-22、28-26、20-25、25-14）



埼玉上尾メディックス 1-3 ヴィクトリーナ姫路

（21-25、25-18、19-25、21-25）