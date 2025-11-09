¡Ö£±£°£°Ëü±ßÍî¤È¤·¤¿¤«¤éÂß¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤È¡ÖÇ¼¸À¡×Çö¹¬¤¬ÃËÀ¤Ë¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò¹ðÇò
¡¡£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿¼Ìë¤Î¶âÍß¡¡²µ½÷¤Î²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¿¼Ìë£²£µ»þ£²£µÊ¬¡Ë¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¡Ê¤¹¤¹¤¤ß¤æ¤¡Ë¡¢¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬½Ð±é¡£¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ºÇÔÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çö¹¬¤Ï¡Ö£²£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà»á¤¬½»¤ó¤Ç¤¿²È¤Ë¸å¤«¤éÅ¾¤¬¤ê¹þ¤à·Á¤ÇÆ±À³¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤¬£¸Ëü¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢£´ËüÀÞÈ¾¤ÇËè·îÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¹¹¿·¤Î½ñÎà¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢²ÈÄÂ£¶Ëü¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Èà»á¤Î¤¦¤½¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤¬´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¡ÖºÙ¤«¤Ã¡ª¡¡¡Ê¤ª¶â¤Î¡Ë¼è¤êÊý¤¬·ù¤À¡£¡ÊÈà»á¤Î¡Ë²¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢Çö¹¬¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Åö»þ¤ÎÈà»á¤¬¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¥¸¥ç¥Ã¥£±£²¸Ä»ý¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÂçµ×ÊÝ¤¬¡ÖÃËÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÖ¤é¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡££±£°£°Ëü±ßÍî¤È¤·¤¿¤«¤éÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡©¤Ã¤Æ¿§¡¹»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ÚÍÑ½ñ½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹Ã¤¬²µ¤Ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½ñ¤´·¤ì¤Æ¤ë¤Î¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥á¤Ê¤¯¤é¤¤¤¬°Â¿´¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡Ê¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¡Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¥È¥ó¥È¥ó¡×¤È´²ÍÆ¤ÊÂçµ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¡£