フリーの宮島咲良アナウンサーが９日に自身のインスタグラムを更新。４２歳の誕生日を迎えたことを報告と、免許証の写真を公開した。

宮島アナは「誕生日！１１月９日！またひとつ歳を重ねて強くなりました 私がオールウェイズハッピーなのも 全ての関わってくれている、応援してくれている皆さまのおかげです。本当に本当にありがとう！！ございます！！新しいこといっぱい挑戦するよ、いつだって私は革命を起こす！いろんな景色を見に行こう！！」と誕生日を迎え感謝の思いと今後の抱負をコメント。

「そんな気持ちで初めての免許更新してきましたー！その場で一発勝負の写真、成功した」とつづり、免許証の写真をアップするとともに、「視線はカメラの丸いレンズの真ん中よりほんの少しだけ下！」などの写真撮影成功のポイントを列挙。「うちの父も更新したばかりなんだけど写真ひどすぎて『なんで教えてくれなかったんだ！！』と怒られました（笑）」と語った。「とにかく！！みんな大好きだよーーーーーーー！！！！！！！！！大好きな人がいっぱいでうれしい！！！！！この一年もまた大好きな人がたくさん増えますように」とつづり、投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「お誕生日おめでとう御座います！」「こんなに免許写真でも盛れてるなんて！」「一発勝負の写真、成功っていうか、めっちゃ可愛過ぎます！」「免許証写真もこんな美しいなんて！咲良ちゃんの素材がいいからだー！！！」などのコメントが寄せられている。