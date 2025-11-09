８日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜・深夜０時５０分）に、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４９）の妻で“サウナ界の女神”と言われるサウナ通の女優・清水みさと（３３）が出演。海外のサウナ事情を語り、レギュラー出演の松岡昌宏とお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の大吉が大興奮した。

大吉から「サウナは昔から？」と問われた清水は「大学の頃から大好きで、もう１４年くらい。大学に入って３か月で５〜６キロ太っちゃって、ダイエットでジムに通い始めて、お風呂でおばちゃんと仲良くなって、おばちゃんたちがサウナで楽しそうにしゃべってて、入ったらすごく気持ちよくて、ハマちゃって」と、サウナ好きになったきっかけを明かした。

そして、最近は海外のサウナにも行くという清水。「フィンランドも行きますし、オランダとかアイスランドとかヨルダンとか。結構おもしろくて、ドイツとかオランダは男女みんな裸で入るんですよ。スッポンポンで入るんですよ」と話すと、松岡も大吉も身を乗り出して興奮。松岡は「次（のロケ）、オランダ行こう！」と叫んだ。

花丸が、日本の混浴はシニア層しかいない印象で、海外もそうなのではと疑うと、「若い人からお年寄りまでみんないて、バスタオルを巻いてるこっちが恥ずかしくなるぐらい」と清水。「みんな裸ん坊なんですよ。だから一端（バスタオルを）開放みたいな。そしたら意外と気持ちよくて。だからといって日本ではできないですけど」と話した。

海外の水が心配ではないかという声には、「それが私、すごく強くて、胃が。壊れたこと一度もないんです」と明かした。