なんか老け見え → 解決にはコレ！？【40・50代】に「外はねボブ」が推せる♡

「なんだか最近老けたかな……」鏡を見てため息をついている40・50代へ。今すぐヘアサロンを予約して、髪型チェンジを計画してみませんか？ 今より少し若々しい印象をゲットしたいなら、レイヤーカットでメリハリをつけたボブが良いチョイスと言えそう。毛先は外はねにスタイリングして、より元気な印象を引き寄せると◎ ヘアスタイルを「外はねボブ」に変えて、今より少し若々しい自分を目指して！

カジュアル & 軽やか！ 小顔効果も狙える外はねボブ

@rico_salonさんが、「カジュアルさと軽やかさが増しました」と紹介している外はねボブ。レイヤーカットを入れたトップは、その軽さによってふわっと持ち上がり、顔まわりにはほどよい膨らみがつきます。顔を緩やかなひし形が囲む状態になるため、小顔効果にも期待できます。シルエットが若々しいぶん、カラーは暗めのグレージュを選んで、大人の落ち着きも同時に叶えると良さそう。

ボリュームを出して華やかに

トップのレイヤーは内巻きにして、女性らしい曲線を描きつつ、しっかりボリューム感もアップさせると華やかな仕上がりが楽しめるはず。ベースは外はねにすると若々しい印象を引き寄せるのはもちろん、この長さがあってもスッキリまとまって見えるのも嬉しいポイントです。少し明るめのカラーリングは、表情をぐっと明るく元気に見せてくれるかも。

さり気ないレイヤーでもシャレ見え

肩上の短いレングスだと、首周りがさらにとスッキリして見えます。これからの季節は、ハイネックトップスや襟にファーをあしらったジャケットなど、秋冬らしい装いも思い切り楽しめそう。レイヤーは控えめでも、シャレ感はじゅうぶん。毛先をさり気なく外巻きにして、大人可愛く仕上げてみて。髪を伸ばしかけという時の、ニュアンスチェンジにもいいかも。

大胆なレイヤーカットでイメチェンに挑戦

思い切ったイメチェンに挑戦したいなら、ぜひこちらをお手本に。大胆にメリハリをつけた外はねウルフボブにハイトーンのカラーリングを施し、抜け感たっぷり。大人におすすめのハイトーンの色味は、柔らかく温かみのあるベージュ系。シルエットのふんわり感を際立たせつつ。白髪ぼかしとしても機能するはず。「すごくオシャレになった！」そんな風に周りから驚かれるかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S