親より成功していると思う「二世タレント」ランキング！ 2位「宇多田ヒカル」、では1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は10月20〜21日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「親より成功していると思う二世タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、宇多田ヒカルさんです。
1983年生まれの宇多田さんは、音楽プロデューサーの父・宇多田照實さんと伝説の歌手として名をはせた藤圭子さんの娘として生まれました。1998年にシングル『Automatic/time will tell』で鮮烈なデビューを飾ると、デビューアルバム『First Love』は累計売上枚数で日本記録を樹立する大ヒットを記録。音楽一家に生まれ育った宇多田さんは、平成から令和にかけて日本の音楽シーンをけん引し続けています。
アンケート回答者からは、「私の世代からすると、彼らの親よりも二世の方が馴染み深くよく知っているため」（20代男性／和歌山県）、「宇多田ヒカルは、日本だけではなく全世界に広く認知され、ヒット曲も数多くスケールが違う」（70代女性／大阪府）、「お母様も存在感があって素晴らしいけれど、宇多田ヒカルは作る楽曲は世界的にも評価されて素晴らしいと思うので」（50代女性／神奈川県）、「世界の宇多田ヒカルだから」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、長澤まさみさんでした。
長澤さんの父は、元サッカー日本代表でジュビロ磐田の初代監督を務めた長澤和明さん。サッカー界で実績を残した父に対し、長澤さんは芸能界で大成功を収めています。現在は日本を代表する俳優の一人であり、ドラマや映画、テレビCMにも多数出演。2025年は『ドールハウス』と『おーい、応為』の2つの映画で主演に抜てきされています。
回答者からは、「親より個人のイメージが強いため。ご自身で地位を確立したと思う」（30代女性／東京都）、「活躍しているジャンルがもともと違っているので、長くずっと活躍している長澤まさみの方が抜けていると思うから」（40代女性／兵庫県）、「ジャンルが違うので比較は難しいけれど、今や長澤まさみと言ったら大女優だし、ほとんどの国民が知っていると思う」（30代女性／栃木県）、「知名度では親を超えていると思ったから」（50代男性／静岡県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
