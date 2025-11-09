好き＆ビールを飲んでみたい「栃木県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「ブルーマジック」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい栃木県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「アメリカンスタイルのクラフトビールを中心に、個性的なビールを提供するブルワリーだから」（40代男性／静岡県）、「料理と合います」（30代女性／愛媛県）、「宇都宮の街中にあるブルワリーで、地元の人にも親しまれている印象があります。フルーツ系やホップの効いたビールなど種類が豊富で、飲み比べも楽しめそうです」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「爽やかな味わいでお肉料理に合う」（40代女性／福島県）、「旅行で飲んだ際にとてもおいしかった。お土産にたくさん買って帰りたい」（50代男性／兵庫県）、「観光地としても人気の那須高原で造られているビールということで、旅先での思い出と一緒に味わえそうです。地元食材とのペアリングも期待できるので、ぜひ飲んでみたいです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：ブルーマジック／46票栃木県の県庁所在地・宇都宮にあるのが「ブルーマジック」です。餃子の街として有名な宇都宮ですが、実はクラフトビールの街としてもじわじわ人気が高まっています。ブルーマジックは、地元の素材や自然の恵みを大切にしたビール造りが特徴。どのビールも個性的で、ネーミングも遊び心たっぷりです。都市の活気とクラフトビールの多様性を兼ね備えたビールとして注目されています。
1位：那須高原ビール／115票那須連山のふもと、緑がきれいな那須高原に醸造所を構える「那須高原ビール」。那須の澄んだ空気と天然水で仕込まれたビールは、すっきり飲めるのにコクがあり、休日の昼下がりのお供にぴったりです。アジア・ビアカップで金賞を取ったスタウトや、地元の素材を使った限定ビールなど、ラインアップも豊富。自然の中でゆっくり飲みたくなる、そんな上質なクラフトビールです。
