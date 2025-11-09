◇全国高校サッカー選手権神奈川県予選決勝 日大藤沢1―0桐光学園（2025年11月9日 ニッパツ）

日大藤沢が桐光学園に1―0で競り勝って2大会ぶり8度目の選手権出場を決めた。MF中村龍剛（2年）は元日本代表MFで父・憲剛氏（45）が果たせなかった全国切符をつかんだ。

2年生ながら決勝でフル出場し、神奈川制覇に貢献した中村は「現時点で高校生のお父さんよりは上ということですね」とはにかんだ。

ダブルボランチの一角で相手のハイプレスをいなしながらボールを散らし、リズムをつくった。「決勝だと緊張して縦に速いサッカーになっちゃうんですけど、自分がしっかり落ち着かせて自分たちの流れに持っていくことを意識しました」。後半38分には中村が右に展開したパスから好機が広がってFW有川啓介（3年）が決勝点を決めた。

桐蔭学園との準決勝（2日）では決勝アシスト。「ボランチはチームをコントロールするポジション。どれだけ冷静でいられるか」と話す2年生を佐藤輝勝監督は「今日は黒子になってやれていた。1試合ずつ成長してくれる。前回よりゲームを読んでプレーできていた。リズムチェンジは中村がいたのが大きかった」と称えた。

川崎Fのレジェンドだった父は「ひと言で言うと“憧れ”。今でも目指している人」と明かし「スルーパスがうまかった。どこで出すとかFWとの目の合わせ方とかタイミングは自分のプレーにも落とし込まれています」と中村。選手権での目標は「日本一」と話す。父が経験できなかった舞台を見据え「もっともっと自分がゲームを支配できるようになりたい」とさらなる成長を誓った。