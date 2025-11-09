7月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（45）が9日、自身のインスタグラムを更新し、抗がん剤治療を終えて約4カ月半が経った近影を公開した。

昨年9月にがんに罹患したことを公表し、同12月に手術を受けたが、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明。ステージ3と診断され、6回の抗がん剤治療を受けた。

6月20日に抗がん剤治療を終えて退院したことを報告したが、それから約4カ月半。ピンク色に染めたスタイリッシュなベリーショートの姿を披露し、「だんだんと 抗がん剤治療で何も無くなった 髪の毛が伸びてきた」と報告。「体重も治療でリバウンドしてからは 元の体型に戻ってきた」と明かした。

そして「メキシコから 日本に帰ってきてから やっとやっと普通に生きれるんだ これからは、カッコつけずに たまにカッコつけたりして笑 ささやかな幸せを感じて生きていきたいな 心健やかに穏やかに」と願いを記し、「今の本音は、闘病生活を1年もしていたなんて 本当に、自分の人生で信じられない事の1つになりました」と現在の心境をつづっている。