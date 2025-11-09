『テニスの王子様』作者、“跡部ママ”藤原紀香とのツーショットを公開「神と女神すぎる」「美しすぎるお二人…!!」
漫画『テニスの王子様』シリーズの原作者・許斐剛氏が9日、本作を原作とした舞台ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageに跡部景吾の母親・跡部瑛子役で映像出演中の藤原紀香とのツーショットを自身のXで公開。ネット上では「神と女神すぎる」「美しすぎるお二人…!!」と話題になっている。
【写真】『テニスの王子様』作者と“跡部ママ”藤原紀香との“美しすぎる”ツーショット
今回のミュージカルは「U-17 WORLD CUP」もついに決勝に突入し、世界の強豪との戦いを勝ち抜いた越前リョーマら中学生を擁する日本代表と、スペイン代表の激闘が描かれる。『テニスの王子様』シリーズで人気キャラクターの跡部景吾だが、その母親・跡部瑛子は、連載24年にして初めて登場したことで当時は大きな話題となり、ヘリコプターで退場するなど原作でも強いインパクトを残しているキャラクター。
許斐氏は、同日、役さながらのボブヘア姿の藤原と跡部景吾役の高橋怜也のツーショットとイラストを公開し、「藤原紀香さんと跡部くんの保護者参観して来ました」と紹介。「本当に気さくな方で新テニミュを存分に楽しまれ、お客様と共に大声でリョーマを応援してくれたり大曲先輩に打球が当たった時は声をあげて心配してくれてました♪」と観劇の様子を明かし、「紀香さんのヘリのシーンも最高でしたよ」とコメントしていた。
その後、自身と藤原のツーショットを投稿し、「まさに跡部瑛子様でした…紀香さん息子達を温かく見守ってくれてありがとう」と感謝。「ポイントが決まるたび握り拳に力を込め本気での応援にこちらはほっこりしてました」と改めて観劇様子を明かし、「そして、この新テニミュのスペイン戦の続きも絶対観たいと力強く仰ってくれましたよ。みんな良かったね」と藤原のメッセージも紹介。「#良い選択をしましたね」と作中の跡部瑛子のセリフをハッシュタグで添えた。
この投稿に、Xでは「神と女神すぎる」「美しすぎるお二人…!!」「紀香様、年を重ねるほど美しくなっていく!!」とコメントが寄せられている。
ミュージカルの東京凱旋公演は、16日まで東京・Kanadevia Hallで上演される。
