「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

Ｇ１・２勝を誇るレガレイラがリベンジに臨む。唯一の３歳牝馬ながら断トツの１番人気に支持された昨年は、直線でスムーズさを欠いて５着という結果に終わった。しかし、続く有馬記念では直線外から豪脚を繰り出し、強豪牡馬勢を一蹴した。休み明け＆大外枠の宝塚記念は１１着と精彩を欠いたが、前走のオールカマーでは堂々とした勝ちっぷりで大舞台へ弾みをつけた。３つ目のビッグタイトル奪取へ、牝馬相手なら負けられない。

３歳勢からは秋華賞２着のエリカエクスプレスが参戦。春のクラシックは不完全燃焼に終わり、秋初戦の京成杯ＡＨも１１着と惨敗。しかし、武豊との新コンビで挑んだ前走の秋華賞では、マイペースの逃げでゴール寸前まで粘り込み、健在をアピールした。これまでは折り合い面を課題としていたが、「追い切りでは折り合いがつくようになっている」と杉山晴師。引き続き武豊の心強い手綱で頂点を狙う。

同じく３歳のパラディレーヌはオークス４着、秋華賞３着の実績。世代トップクラスの実力を示しており、ここでも力は通用するはずだ。重賞で連続２着中と充実一途のココナッツブラウンや、ルメールとのコンビで復活を目指す昨年の桜花賞馬ステレンボッシュなども虎視たんたん。